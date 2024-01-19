تراند اليوم : رسالة واتساب من جندي إسرائيلي لوالده تكشف تفاصيل مثيرة بشأن هجوم حماس.. هذا ما رصده قبل 4 أيام من الطوفان!

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي جديد، أن مقاتلي "كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة، تدربوا على مرأى ومسمع من مراكز المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي وكاميرات المراقبة على طول الحدود لمدة 4 أيام قبل الهجوم على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية 7 أكتوبر.

رسالة واتساب

ووفقاً لـ"القناة 12" الإسرائيلية، ذكر نيسان ليشا، والد العريف دفير ليشا البالغ من العمر 21 عاماً، وهو جندي من فرقة "جولاني"، كان قُتل أثناء المعارك في 7 أكتوبر، أن ابنه أخبره عن تدريبات "حماس" في الثالث من أكتوبر، عبر رسالة في تطبيق واتساب أرسلها الولد إلى مجموعة عائلية.

عيد العرش

وكتب الجندي بحسب والده: "كل من يبحث عن شيء ليفعله خلال عيد العرش مرحب به للنزول إلى حدود غزة، فحماس تقدم عرضاً مذهلاً لقدراتها العسكرية".

لقطة شاشة

كما شارك لقطة شاشة من لقطات أمنية من حدود غزة تظهر نحو 20 مسلحاً من "حماس" يقفون حول سيارة جيب، مع بنادق هجومية بزاوية 45 درجة، ويطلقون النار.

قاعدة "زيكيم"

وتابع نيسان أن ابنه شاهد التدريبات من قاعدة "زيكيم" التابعة للجيش الإسرائيلي، على بعد أقل من 5 كيلومترات من حدود غزة، وهي إحدى القواعد التي تسلل إليها مسلحو "حماس" في 7 أكتوبر، مؤكداً أن ابنه لم يشارك "معلومات استخباراتية"، بل لقطات مراقبة منتظمة من كاميرات على طول "السياج الذكي"، المعروف أيضاً باسم "الجدار الحديدي".

وأكد الأب أن رسالة ابنه قد تم إرسالها في مجموعة عائلة ليشا قبل 4 أيام فقط من الهجوم المباغت براً وجواً وبحراً،

1000 ضحية

وأوضح، أن ابنه قدر أنه إذا كان هناك تسلل، فسيكون هناك أكثر من 1000 ضحية، مشيرا إلى أن ابنه لم يتوقع ما حدث، ولكن كان من الواضح له أن ذلك سيحدث، لأنهم كانوا قريبين جداً من الحدود، وكانوا يتدربون، وكان الأمر واضحاً، في إشارة منه إلى تدريبات عناصر حركة حماس.٧