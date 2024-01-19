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تراند اليوم : شاهد.. أول لقطات للأضرار التي تعرضت لها سفينة أمريكية استهدفها الحوثي بمسيرة في خليج عدن

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صحيفة الخليج 365: وثقت بعض الصور آثار الهجوم الذي تعرضت له السفينة الأمريكية إم.في جينكو بيكاردي في خليح عدن، بوقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وأظهرت الصور جزء من متن السفينة محترقاً، بعدما ضربته مسيرة أطلقها جماعي الحوثي من الأراضي اليمنية.

وكانت البحرية الهندية أعلنت أمس الخميس (18 يناير 2023)، أنها أنقذت طاقم سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن بعد هجوم شنته حركة الحوثي.

الجدير بالذكر أعلنت أمريكا في وقت سابق عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية، كما شنت أمريكا وبريطانيا عدة ضربات استهدفت مواقع عسكرية حوثية في اليمن.
شاهد.. أول لقطات للأضرار التي تعرضت لها سفينة أمريكية استهدفها الحوثي بمسيرة في خليج عدن
شاهد.. أول لقطات للأضرار التي تعرضت لها سفينة أمريكية استهدفها الحوثي بمسيرة في خليج عدن
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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