تراند اليوم : شاهد.. أول لقطات للأضرار التي تعرضت لها سفينة أمريكية استهدفها الحوثي بمسيرة في خليج عدن

صحيفة الخليج 365: وثقت بعض الصور آثار الهجوم الذي تعرضت له السفينة الأمريكية إم.في جينكو بيكاردي في خليح عدن، بوقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وأظهرت الصور جزء من متن السفينة محترقاً، بعدما ضربته مسيرة أطلقها جماعي الحوثي من الأراضي اليمنية.

وكانت البحرية الهندية أعلنت أمس الخميس (18 يناير 2023)، أنها أنقذت طاقم سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن بعد هجوم شنته حركة الحوثي.