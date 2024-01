شكرا لقرائتكم خبر عن لو معاك iPhone قديم..آبل تدفع 500 مليون دولار لأصحاب الآيفون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة أخيرًا في إصدار المدفوعات لأصحاب هواتف iPhone الذين كانوا جزءًا من دعوى قضائية جماعية زعمت أن الشركة قامت بتباطؤ الهواتف القديمة التي تحتوي على بطاريات ضعيفة في الخفاء.

نشأت هذه التسوية التي تُسمى "بطارية" ، والتي تم التوصل إليها في عام 2020 مقابل 500 مليون دولار كحد أقصى ، من قرار Apple عام 2017 بخفض أداء بعض هواتف iPhone دون إعلام المستخدمين بوضوح.

ادعت الدعوى القضائية المرفوعة في ديسمبر 2017 أن Apple قدمت ميزة التباطؤ في iOS 10.2.1 لمنع عمليات الإغلاق غير المتوقعة ، لكنها فشلت في الكشف عنها في ملاحظات التحديث.

على الرغم من أن Apple اعتذرت عن نقص الشفافية وعرضت مؤقتًا استبدالًا للبطارية بخصم ، إلا أنها نفت عمدًا تضليل المستخدمين وقالت إنها قامت بتسوية الدعوى فقط لتجنب "اللجوء إلى إجراءات قضائية مرهقة ومكلفة".

تطبق التسوية على المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون طراز iPhone 6 أو iPhone 6 Plus أوiPhone 6s أو iPhone 6s Plus أو iPhone SE الذي يعمل بنظام iOS 10.2.1 أو إصدارًا لاحقًا ، أو iPhone 7 أو iPhone 7 Plus الذي يعمل بنظام iOS 11.2 أو إصدارًا لاحقًا ، قبل 21 ديسمبر 2017. الموعد النهائي لتقديم ادعاء كان أكتوبر 2020.

يمكن للمستخدمين المؤهلين توقع مدفوعات تبلغ حوالي 92 دولارًا لكل مطالبة ، كما أكد قراء MacRumors الذين تلقوا مدفوعاتهم هذا الأسبوع. قدر موقع التسوية في البداية توزيع شهر يناير ، ويبدو أن المدفوعات تسير على المسار الصحيح.

بينما لا تزال Apple تستخدم نظام إدارة الأداء على أجهزة iPhone 6 وما بعده ، فإنها توفر الآن للمستخدمين المزيد من الشفافية والتحكم في هذه الميزة.

تقوم ميزة "صحة البطارية" بإعلام المستخدمين بعمر بطاريتهم وتتيح لهم تعطيل التباطؤ إذا فضلوا ذلك ، وإن كان ذلك مع خطر حدوث عمليات إغلاق غير متوقعة.

في أخبار ذات صلة ، وافقت Apple مؤخرًا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها ضللت المستخدمين بشأن مشاركة اشتراكات التطبيقات مع مجموعات Family Sharing الخاصة بهم.