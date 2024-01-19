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تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة سعودية تروي تجربة عملها في فحص السيارات برالي داكار.. وكيف كشفت غش إحدى الفرق

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صحيفة الخليج 365: تحدثت "فوزية بسيوني"، الفاحصة الفنية عن تجربتها في رالي داكار ومساهمتها في كشف تلاعب وغش أحد الفرق المشاركة في السباق.

وقالت خلال حديثها عبر قناة العربية : "قبل أن تبدأ أي مرحلة يكون هناك يومين لفحص كل السيارات، وفحصنا 198 سيارة بهذه السنة".

وأضافت: "يختلف الفحص عن كل فئة من ناحية القوانين، ونقوم يوميا قبل الانطلاق بفحص السيارة ونتأكد من عمل طفاية الحريق".

وتابعت: "أثناء الفحص اكتشفنا أن "الكلاتش" اللي مستخدمها أحد المتسابقين كان غاشش فيها، وتم عمل تحقيق واستبعد هذا الشخص من السباق".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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