تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة سعودية تروي تجربة عملها في فحص السيارات برالي داكار.. وكيف كشفت غش إحدى الفرق

صحيفة الخليج 365: تحدثت "فوزية بسيوني"، الفاحصة الفنية عن تجربتها في رالي داكار ومساهمتها في كشف تلاعب وغش أحد الفرق المشاركة في السباق.

وقالت خلال حديثها عبر قناة العربية السعودية: "قبل أن تبدأ أي مرحلة يكون هناك يومين لفحص كل السيارات، وفحصنا 198 سيارة بهذه السنة".

وأضافت: "يختلف الفحص عن كل فئة من ناحية القوانين، ونقوم يوميا قبل الانطلاق بفحص السيارة ونتأكد من عمل طفاية الحريق".

وتابعت: "أثناء الفحص اكتشفنا أن "الكلاتش" اللي مستخدمها أحد المتسابقين كان غاشش فيها، وتم عمل تحقيق واستبعد هذا الشخص من السباق".