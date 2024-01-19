شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.. ظهور هذه الأعراض على جسمك مؤشر على إصابتك بسرطان المعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد المعدة بيت الداء وبيت الدواء. لذلك لابد من الحفاظ على صحتها والتنبه إلى الأعراض التي تشير إلى مشاكل صحية فيها .وأخطر هذه المشاكل الإصابة بسرطان المعدة لاسمح الله. والتي تعد أبرز أعراضه:

شعور عام بعدم الراحة

ويبدو الشعور كالانتفاخ نتيجة تفشي الأورام السرطانية في بطانة البطن.

الغثيان والقيء

ويدلان على وجود كتلة متنامية داخل المعدة .



فقدان الوزن غير المتوقع

ومن الأعراض التي تشير على الإصابة بسرطان المعدة، وربما يكون أكثر الأعراض إثارة للقلق.



الإعياء

نتيجة الفقدان البطيء للدماء.



الانتفاخ في المعدة

يحدث انتفاخ مفرط في المعدة، لدرجة أن الشخص قد يبدو وكأنه حاملاً في الشهر التاسع.

وفي حالات أخف وطأة، يجعل السرطان جدار المعدة صلباً للغاية، بما يقلل من قدرتها على التخزين، ويتسبب في تراكم السوائل في المعدة مما يؤدي إلى الانتفاخ.



الحرقة في المعدة:

وهذه الحرقة لا تزول بمضادات الحموضة أو الأدوية الأخرى.



دم في البراز

ويحدث إذا كان الشخص يفقد الكثير من الدم. وهو عارض أقل شيوعاً من غيره.



شعور غير منطقي بالشبع:

الشعور المبكر يأتي بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وتقاس الكمية الصغيرة بنحو 20 في المئة من إجمالي الوجبة الطبيعية التي يتناولها الشخص.