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فاحصة فنية تروي تجربتها في كشف تلاعب فريق مشارك في سباق رالي داكار .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روت فاحصة فنية سعودية تجربتها في ‎مسابقة رالي داكار ومساهمتها في كشف تلاعب وغش أحد الفرق المشاركة في السباق.

وقالت الفاحصة الفنية أنه يتم فحص جميع السيارات قبل انطلاق المسابقة والتأكد من وجود طفاية الحريق، مشيرة إلى أن خلال هذا العام يشارك 198 سيارة.

وأضافت الفاحصة الفنية بأن فحص السيارات يكشف الغش الموجود داخلها، ويتم إخرج المتسابق الذي يوجد داخل سيارته غش فني فورا خارج السباق.

ويذكر أن منافسات رالي داكار 2024 انطلقت بداية يناير الجاري، وتستمر حتى يومًا 19 يناير الجاري، بمشاركة 434 مركبةً في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 7800 كم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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