شكرا لمتابعة خبر عن فاحصة فنية تروي تجربتها في كشف تلاعب فريق مشارك في سباق رالي داكار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت فاحصة فنية سعودية تجربتها في ‎مسابقة رالي داكار ومساهمتها في كشف تلاعب وغش أحد الفرق المشاركة في السباق.

وقالت الفاحصة الفنية أنه يتم فحص جميع السيارات قبل انطلاق المسابقة والتأكد من وجود طفاية الحريق، مشيرة إلى أن خلال هذا العام يشارك 198 سيارة.

وأضافت الفاحصة الفنية بأن فحص السيارات يكشف الغش الموجود داخلها، ويتم إخرج المتسابق الذي يوجد داخل سيارته غش فني فورا خارج السباق.

ويذكر أن منافسات رالي داكار السعودية 2024 انطلقت بداية يناير الجاري، وتستمر حتى يومًا 19 يناير الجاري، بمشاركة 434 مركبةً في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 7800 كم.