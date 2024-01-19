شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: لا حدود لنا ولن نتوقف وكل يوم إعلان لفرحة المواطنين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت قادمة في موسم الرياض .

وقال آل شيخ في حديثه لـ قناة الإخبارية:” بالدعم اللا محدود من القيادة لا حدود لنا ولن نتوقف، كل يوم إعلان جديد لفرحة المواطنين وزوار ⁧‫موسم الرياض‬⁩.

ويعد موسم الرياض 2023 – 2024 واحد من أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم التي تحتضنها الرياض سنويًا خلال فصل الشتاء.