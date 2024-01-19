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تركي آل الشيخ: لا حدود لنا ولن نتوقف وكل يوم إعلان لفرحة المواطنين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت قادمة في موسم الرياض .

وقال آل شيخ في حديثه لـ قناة الإخبارية:” بالدعم اللا محدود من القيادة لا حدود لنا ولن نتوقف، كل يوم إعلان جديد لفرحة المواطنين وزوار ⁧‫موسم الرياض‬⁩.

ويعد موسم الرياض 2023 – 2024 واحد من أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم التي تحتضنها الرياض سنويًا خلال فصل الشتاء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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