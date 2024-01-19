شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن خالد: الملك خالد أحب شعبه أكثر من أبناءه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير فيصل بن خالد، أن الملك خالد أحب شعبه أكثر من أبناءه ، لافتا إلى أن جائزة الملك خالد، ستبقى للمواطنين السعوديين.

وقال الأمير فيصل ، أن الجائزة وضعت لرواد المعايير الذين لم يحالفهم الحظ، وتأتي تشجيعا وتحفيزا لهم لكي يحظوا في الأعوام المقبلة بالجوائز مؤكدا سعادته بهذا التكريم، واللافتة الجيدة من جانب مؤسسة الملك خالد، لهؤلاء المواطنين، الذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا الشأن.

ودعا الأمير فيصل بن خالد، المواطنين إلى عدم اليأس، حيث أن من لم يحالفهم الحظ، هذا العام، لديهم فرصة كبيرة في الأعوام المقبلة، بالفوز بهذه الجائزة.