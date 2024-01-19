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تراند اليوم : هذا مجرد نفاق.. شاهد.. وزير المالية: يوجد 600 مليون شخص في أفريقيا ليس لديهم كهرباء.. لا يمكن أن تقولوا لهم كلوا الكيك بدلاً من الخبز

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صحيفة الخليج 365: علق وزير المالية محمد الجدعان، على الأوضاع التي تشهدها أفريقيا والدول منخفضة الدخل.

وقال وزير المالية، خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "نحن في قاعة مدفأة لكن 600 مليون شخص في أفريقيا ليس لديهم حتى كهرباء أساسية".

وأضاف: "ليس من الممكن أن نقول لهم اذهبوا وكلوا الكعك ولا تبحثوا عن الخبز، هذا مجرد نفاق، لديهم مشاكلهم وهِبات طبيعية خاصة بهم يجب أن يستفيدوا بها مثل الغاز".

وتابع: "يجب أن نساعدهم وندرب الشباب لديهم، هذا هو ما سيؤدي إلى التغيير في أفريقيا والبلدان منخفضة الدخل".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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