تراند اليوم : هذا مجرد نفاق.. شاهد.. وزير المالية: يوجد 600 مليون شخص في أفريقيا ليس لديهم كهرباء.. لا يمكن أن تقولوا لهم كلوا الكيك بدلاً من الخبز

صحيفة الخليج 365: علق وزير المالية محمد الجدعان، على الأوضاع التي تشهدها أفريقيا والدول منخفضة الدخل.

وقال وزير المالية، خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "نحن في قاعة مدفأة لكن 600 مليون شخص في أفريقيا ليس لديهم حتى كهرباء أساسية".

وأضاف: "ليس من الممكن أن نقول لهم اذهبوا وكلوا الكعك ولا تبحثوا عن الخبز، هذا مجرد نفاق، لديهم مشاكلهم وهِبات طبيعية خاصة بهم يجب أن يستفيدوا بها مثل الغاز".

وتابع: "يجب أن نساعدهم وندرب الشباب لديهم، هذا هو ما سيؤدي إلى التغيير في أفريقيا والبلدان منخفضة الدخل".