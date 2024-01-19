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تراند اليوم : بديل للماتشا.. شاهد.. سيدة سعودية تبتكر مشروبًا من سعف النخيل في الأحساء

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صحيفة الخليج 365 : عرضت قناة العربية ، تقريراً عن "عبير الزيد"، وهي سيدة سعودية من الأحساء ابتكرت مشروبًا من سعف النخيل يشبه الماتشا.

وقالت السيدة خلال حديثها: "منتج السافشا هو عبارة عن سعف النخيل وهو بديل للماتشا، لا يوجد به كافيين وغني بالعناصر المهمة لصحة الإنسان، وعالي في مضادات الأكسدة وبعض البروتينات والمعادن".

وأضافت: "النخلة أساسها مرتبط فينا، ونوفر شاي بديل للماتشا بدون الكافيين، وله فوائد".

وتابعت: "لاحظنا وجود إقبال كبير على التذوق وأسئلة كثيرة حوله في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة".

واختتمت أن: "مذاق الماتشا والسافشا قريب من بعض، لكن الاختلاف في عدم وجود كافيين في الأخير".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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