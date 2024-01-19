تراند اليوم : "تصل إلى السب والشتم".. بالفيديو.. مشهور سناب "غازي الذيابي" يرد على الانتقادات التي يتعرض لها

صحيفة الخليج 365: رد مشهور سناب شات غازي الذيابي على الانتقادات التي يتعرض لها، مشيرا إلى أنه يفكر في اعتزال السوشيال ميديا أحيانا.

وقال خلال مقطع فيديو: "كذاب اللي يقولك ما يتأثر بالانتقادات اللاذعة خاصة إذا كانت في غير محلها".

وتابع: " أحيانا الانتقادات التي توجه لي تؤثر علي حتى لو كنت قوي من الداخل"، مشيرا إلى أن حملات الانتقادات تصل أحيانا إلى السب والتجريح والذي يطال العائلة والأصدقاء والأقارب.

ولفت إلى أنه لا يريد اللجوء إلى التقاضي وتقديم شكاوى ضد من يسيء له، ومضى قائلا: "هذا شيء ما أحبه، دخلت السوشيال ميديا لهدف، مو عشان أسكت فلان ولا أقول له تغلط علي".

وأضاف: " أحيانا يراودني الاعتزال إذا ارتكبت خطأ وتعرضت لحملة كبيرة من الانتقادات والسب والشتم والتجريح والتشكيك، فهنا يقل عندي الشغف ولكني أحيانا أعالجه بالانقطاع والجلوس مع الأهل والحياة البسيطة ثم أعود إلى السوشيال ميديا". واختتم قائلا : " هذه ضريبة النجاح والشهرة ، والناس بطبيعتها لا تحب كلمة شهرة أو مشهور".