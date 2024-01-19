تراند اليوم : لماذا ارتفعت أسعار القهوة والبن عالميًا؟.. شاهد.. مسؤول يُجيب

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صحيفة الخليج 365: كشف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للقهوة، فهد النحيط، عن سبب غلاء أسعار القهوة والبن عالميًا.
وقال خلال حديثه في "بودكاست سقراط": "يوجد ما يسمى بحزام القهوة ويمتد من أمريكا الجنوبية مرورا بأفريقيا وجنوب المملكة إلى اندونيسيا وفيتنام".
وأضاف: "هذا الحزام بدأ يعاني خلال الـ 30 سنة الأخيرة من الانكماش نظرا للاحتباس الحراري والتغيرات البيئية، وهذا شيء خارج إرادة السوق".
وتابع: "ظهرت العديد من المنتجات الجديدة خلال آخر 15 سنة، منها المشروبات الباردة والتي تدخل فيها القهوة كعنصر، ولذلك يتزايد الطلب عليها باستمرار".