شكرا لمتابعة خبر عن الجدعان: الإصلاحات الهيكلية ساعدت المملكة في مواجهة التحديات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير المالية محمد الجدعان، إن الإصلاحات الهيكلية محورية في أهميتها وساعدت المملكة لتكون مرنة في مواجهة التحديات والصدمات التي واجهتها بما فيها الوضع الراهن والتوترات الجيوسياسية.

وقال الجدعان في جلسة حوارية بعنوان توقعات الاقتصاد العالمي في دافوس، أن العوامل الجيوسياسية ووضع الدين لدى الدول ذات الدخل المحدود مع التضخم والأوضاع المالية النقدية من المخاطر المباشرة

وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بهذه الأمور من خلال تغيير الطريقة التي تتبنى بها السياسات التي سوف تقود النمو.

وأكد أن كل هذه العوامل تكون مهمة للعلاقة مع الدول ذات الدخل المحدود التي تواجه ديونا طائلة، مبينا أنه للنمو يجب الاستثمار وللاستثمار يجب إعادة هيكلة طريقة الدين لهذه الدول ومنحها أصولا مالية لقيادة نموها.

وأبان بأن العوائد والدخل كلها مصادر مهمة ومن الواضح دعم المؤسسات المتعددة الأطراف حتى يتم تحفيز الاستثمارات في سوق القطاع الخاص والدول النامية خاصة الدول ذات الدخل المحدود

وشدد الجدعان إلى أنه متفائل بالبنك الدولي الذي يقوم بعمل جيد لجلب المؤسسات المختلفة لدعم الاستثمارات وتحفيزها والذي سينتج عنه نتائج ملموسة.