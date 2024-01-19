انت الان تتابع بطولة آسيا 2023.. الأردن لضمان التأهل من بوابة كوريا.. البحرين للبقاء في المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تتواصل، غدًا السبت، منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 قطر، بإقامة مواجهتين، سيكون أحد طرفيها منتخبان عربيان، حيث سترسم نتائجها ملامح بعض المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من النسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية.

يخوض منتخب الأردن مواجهة الانفراد في الصدارة عندما يتقابل مع جمهورية كوريا يوم السبت على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا AFC قطر 2023.

يدخل منتخب الأردن المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب حصده أول ثلاث نقاط في البطولة، لذا يأمل في الاستمرار بتقديم النتائج الإيجابية، من أجل خطف بطاقة الترشح للدور المقبل مبكرًا، حتى يتفادى الدخول بحسابات التأهل مع فرق المجموعة.

في المقابل، يتطلع منتخب كوريا المدجج بالنجوم لمواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية، لحجز مقعده في الدور الثاني؛ لكونه يطمح في المضي قدمًا في البطولة وتحقيق اللقب.

الأردن × كوريا الجنوبية

يطمح منتخب البحرين في استعادة التوازن وتحقيق الفوز عندما يتقابل مع ماليزيا يوم السبت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا AFC قطر 2023.

ويتطلع المنتخب البحريني لتحقيق الفوز وإنعاش آماله في المنافسة بالمجموعة، على أمل تكرار إنجاز نسخة عام 2004 عندما بلغ الدور قبل النهائي.

في المقابل يأمل المنتخب الماليزي في تغيير الصورة التي ظهر بها في الجولة الماضية رغم صعوبة المهمة، وتفادي أي تعثر؛ لأن أي تعثر جديد سيضع الفريق خارج حسابات البطولة.

ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام جمهورية كوريا، في حين لا يزال رصيد البحرين وماليزيا خاليًا من النقاط.

البحرين × ماليزيا