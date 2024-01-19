تراند اليوم : "مكبل بأقفال حديدية"…شاهد.. أسرة عراقية تسجن أحد أبنائها والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب في العراق حبسته عائلته بسبب مرضه.

وظهر الشاب وهو مكبلا بأصفاد حديدية في قدمه، وكان يرتدي ثيابا متسخة وطال شعره وذقنه وشاربه.

وأظهر الفيديو عناصر تابعة للشرطة المجتمعية في العراق، تدخل المنزل المتواجد به الشاب لتحرره من الأصفاد التي قيدته بها عائلته.