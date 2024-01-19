منح الجنسية السعودية لـ 12 شخصا

منحت السعودية الجنسية لـ12 شخصا، وهم 3 إخوة، وأسرة أحد الأشخاص (مكونة من زوجتين و7 إخوة). وشمل القرار منح الجنسية السعودية لـ3 إخوة هم سلمان، شيماء، فراس أبناء علي أحمد محيميد القرعاني العقيدي. كما منح القرار الجنسية السعودية لأفراد أسرة عضيب بن جديع بن محمد الناصر الولده، وهم أرملتيه صخيلي حلوان عواد الناصر الولده، وضحيه جعبر عساف الولده، وأولاده نورة، منيرة، منال، روابي، سعد، رغد، منار. ويأتي هذا القرار ضمن جهود السعودية لتعزيز المواطنة ومنح أبناء المملكة جميع الحقوق والامتيازات.

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