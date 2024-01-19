شكرا لمتابعة خبر عن 5 تعديلات بنظام خدمة حجاج الداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن نظام خدمة حجاج الداخل حذف بعض المواد وتعديل مواد أخرى.

ونص التعديل على حذف الفقرة 2 من المادة 19 لتي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

وشملت التعديلات تعديل المادة 21 لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة»، فيما تم حذف الفقرة 2 من المادة 22 التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

ونصت التعديلات أيضا على حذف الفقرة 3 من المادة 22 التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج»، وكذلك حذف المادة 23 التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».