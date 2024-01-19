تراند اليوم : شاهد : مذيعة تسأل الجبير "ما مدى صعوبة تغيير صورة المملكة في الطاقة؟".. والوزير يرد : "مسألة الصورة لا تهمنا"

صحيفة الخليج 365: وجهت مذيعة سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث المناخ عادل الجبير كان نصه : "المملكة تلعب دورا رئيسيا في أوبك وأوبك بلس ولها صوت مؤثر.. ما مدى صعوبة تغيير صورة المملكة عالميا إلى مصدر للطاقة المتجددة؟".
ورد الوزير قائلا: "لا يتعلق الأمر بتغيير الصورة بل يتعلق بتحسين كوكبنا، إنه يتعلق بجعل كوكبنا أكثر أمانا لأبنائنا وأحفادنا، أنه يتعلق بتقديم مثال يحتذى به للآخرين".
وتابع:"مسألة الصورة لا تهمنا، بل هي تعني الآخرين وكيف يروننا، إذا كنت ترغب في رؤية واقع السعودية.. عظيم، وإذا لم ترغب.. فماذا إذن؟... الحياة تستمر وسنستمر في فعل ما نفعله، وسنتفوق في ما نفعله، وسنقدم مثالا للآخرين ، وسنختبر ما نفعله ونقيسه مقارنة بأي شخص آخر ، ورأسنا مرفوع عاليا".