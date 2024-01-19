تراند اليوم : شاهد : مذيعة تسأل الجبير "ما مدى صعوبة تغيير صورة المملكة في الطاقة؟".. والوزير يرد : "مسألة الصورة لا تهمنا"

صحيفة الخليج 365: وجهت مذيعة سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث المناخ عادل الجبير كان نصه : "المملكة تلعب دورا رئيسيا في أوبك وأوبك بلس ولها صوت مؤثر.. ما مدى صعوبة تغيير صورة المملكة عالميا إلى مصدر للطاقة المتجددة؟".

ورد الوزير قائلا: "لا يتعلق الأمر بتغيير الصورة بل يتعلق بتحسين كوكبنا، إنه يتعلق بجعل كوكبنا أكثر أمانا لأبنائنا وأحفادنا، أنه يتعلق بتقديم مثال يحتذى به للآخرين".