تراند اليوم : ‏هل السعودية‬⁩ تخطط لفرض ضريبة الدخل على الأفراد ؟.. شاهد وزير المالية " يجيب

صحيفة الخليج 365: أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن السعودية لا تخطط لفرض ضريبة الدخل على الأفراد.

وقال خلال مقابلة مع "بلومبرغ": لا توجد نية على الإطلاق في السعودية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد، لقد كان هذا موقفنا بوضوح شديد"

وتابع: "نحن نقوم بتعبئة الموارد المحلية، لدينا ضريبة القيمة المضافة، لدينا ضريبة دخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على السكان المحليين، ولا نية لتغيير ذلك".

وأضاف: " نحن في الواقع نحاول ترشيد بعض العبء الواقع على هذا الاقتصاد لجعله أكثر ملائمة للأعمال التجارية".