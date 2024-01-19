تراند اليوم : "انخفض التراكمي من 10 إلى 3.7 " .. بالفيديو.. امرأة كويتية تكشف عن نظام غذائي ساعدها على التعافي من مرض السكري

صحيفة الخليج 365: كشفت امرأة كويتية عن اتباعها نظام غذائي ساعدها على التعافي من مرض السكري وخفض التراكمي من 10 إلى 3.7 وذلك خلال 3 أشهر.

وقالت خلال مداخلة مع طبيب في مقطع فيديو : " اتبعت التعليمات والحمية، وامتنعت عن تناول المشروبات الغازية والسكريات والنشويات، واستبدلتها بالبروتينات المفيدة والمكسرات وزيت الزيتون، والخضروات، وحرصت على ممارسة الرياضة ساعة يوميا".

وأشارت إلى أنه خلال الأيام الأولى عند اتباع الحمية يشعر الشخص بتعب وإرهاق وجوع، لافتة إلى أنها تعودت على هذا النظام بعد أسبوع واحد فقط وتحسنت صحتها.

وأوضحت أن النظام الغذائي الذي اتبعته ساعدها على خفض وزنها 15 كيلو أغلبهم دهون، وذلك خلال 3 أشهر.