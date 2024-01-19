شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في قمة حركة عدم الانحياز على مستوى القادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا، وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتناقش قمة عدم الانحياز إيجاد الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى بحث التعاون المتعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أنه حضر مع نائب وزير الخارجية مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا جمال المدني، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.