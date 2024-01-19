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تراند اليوم : شاهد.. راكب يوثق لحظة خروج " ثعبان" من وسط صندوق أمتعة الركاب داخل طائرة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو العثور على ثعبان في صندوق علوي للأمتعة على متن طائرة متجهة من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى جزيرة بوكيت .

وأظهر الفيديو حالة من الرعب عاشها الركاب ، بعدما عثر أحدهم على ثعبان حي بصندوق الأمتعة العلوي .

وأبانت لقطات من الفيديو إخلاء عدد من الركاب لأماكنهم ، فيما قام أحد العاملين بالتخلص من الثعبان ووضعه داخل كيس من البلاستيك .

وقالت شركة "طيران آسيا" في بيان، إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة "FD3015" ، مٌشيره إلى أن الطائرة هبطت من دون وقوع أي حوادث، وإنه جرى فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض. وفق ما نقلته شبكة "CNN" الأميركية.

وأضافت : "تم تدريب الطاقم بشكل جيد للتعامل مع حادث من هذا النوع، وقاموا بنقل الركاب من بعض المقاعد كإجراء احترازي".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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