تراند اليوم : شاهد.. راكب يوثق لحظة خروج " ثعبان" من وسط صندوق أمتعة الركاب داخل طائرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو العثور على ثعبان في صندوق علوي للأمتعة على متن طائرة متجهة من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى جزيرة بوكيت .

وأظهر الفيديو حالة من الرعب عاشها الركاب ، بعدما عثر أحدهم على ثعبان حي بصندوق الأمتعة العلوي .

وأبانت لقطات من الفيديو إخلاء عدد من الركاب لأماكنهم ، فيما قام أحد العاملين بالتخلص من الثعبان ووضعه داخل كيس من البلاستيك .

وقالت شركة "طيران آسيا" في بيان، إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة "FD3015" ، مٌشيره إلى أن الطائرة هبطت من دون وقوع أي حوادث، وإنه جرى فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض. وفق ما نقلته شبكة "CNN" الأميركية.

وأضافت : "تم تدريب الطاقم بشكل جيد للتعامل مع حادث من هذا النوع، وقاموا بنقل الركاب من بعض المقاعد كإجراء احترازي".