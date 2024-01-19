اخبار السعوديه

تراند اليوم : "كأنه حجز مقعده في الجنة"..شاهد: المعلمة" غادة الشهري" تفتح النار على الشخص الذي يبطن عكس ما يظهر ويدعي الفضيلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

GridArt_٢٠٢٤٠١١٩_٢١٤١٥٠٩٦٣

صحيفة الخليج 365 : هاجمت المعلمة غادة الشهري، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك"، الأشخاص المستشرفين الذين يدعون الفضيلة وهم عكس ذلك.

وقالت "الشهري" إن المستشرف هو أقذر أنواع البشر، الذي يبطن عكس ما يظهر، مشيرة إلى أنه يظهر للناس بصورة المثالي والشريف كأنه حجز مقعده في الجنة.

وأضافت أنه يعطي نفسه حق الوصاية على الناس والحكم على الناس، وعلقت: أنت زنديق لا أكثر.

وتابعت "غادة الشهري": كلنا مذنبون ولدينا أخطاء لكن لا نستشرف على الناس، ولا نعطي أنفسنا حق الوصاية على الناس، ولا نضمن أين سنكون، وما هي نهاية كل إنسان.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا