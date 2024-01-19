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تراند اليوم : "زعلت علي لأني ما أخذتها".. شاهد.. مشجع عراقي يوجه رسالة لزوجته بعدما تركها وسافر لحضور مباراة كأس آسيا في قطر

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صحيفة الخليج 365: وجه مشجع عراقي، رسالة إلى زوجته، التي تركها وسافر لحضور مباراة بلاده في دولة قطر، التي تستضيف بطولة كأس آسيا.

وقال المشجع العراقي، خلال حديثه لقناة "ssc"، إن زوجته غضبت منه لأنها لم تحضر معه مباراة العراق واليابان في كأس آسيا، وعلق: زعلت علي قالت لي أنت لازم تأخذني معك كأس آسيا في قطر، وصارت مشاكل وقفتها وجيت أنا قطر.

وبعث لزوجته رسالة قائلًا: أنا أطلب السماح منك وبدي تسامحيني، وبعد نهائي البطولة هسفرك إلى تركيا ووين ما تريدين هنروح، بس اليوم السماح لخاطر المنتخب العراقي.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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