تراند اليوم : "ستخرج مُكرم مُحشم بكامل حقوقك"…شاهد: ردة فعل أمير عسير تجاه يمني مقيم كان عليه هروب وإبعاد نهائي

صحيفة الخليج 365: كشف أمير عسير الأمير تركي بن طلال عن إنهاء إجراءات الخروج النهائي لمقيم يمني، وحصوله على كامل حقوقه.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية.

ووجه الأمير حديثه ل "المقيم اليمني" قائلا:" كان عليك هروب، وكان سيتم إبعادك عبر أحد المنافذ لأنك رجل مخطئ، والمملكة لا تعامل من يأتي لها هكذا"، وتابع :" الآن أقول لك باسم الدولة هل أخذت حقوقك ولا لا". ورد المقيم :" نعم أخذت حقوقي".

وأشار الأمير إلى ورقه في يده، وواصل حديثه:" هذا هو الخروج النهائي، وبالتالي ستخرج مُكرم مُحشم بكامل حقوقك، هل هناك شيء آخر تريده من الدولة". وأجاب المقيم :" بيض الله وجهكم وأكثر الله خيركم، وأسال الله يطول عمرك".

فيما قال الأمير:" الله يطول بعمر ملكنا الذي مكنا من هذا الأمر".

واختتم الأمير حديثه مع المقيم قائلا :"اذهب إلى بلدك وأنت مُكرم مُحشم رافع رأسك، وتذكر بلدنا بالطيب".