شكرا لمتابعة خبر عن وزير خارجية: خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب وزير الخارجية، سمو الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.

وأكد، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط في حالة اضطراب، مشيراً إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.

وأضاف أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، مؤكدا أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة.