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وزير خارجية: خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية

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الرياض - علي القحطاني - أعرب وزير الخارجية، سمو الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.

وأكد، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط في حالة اضطراب، مشيراً إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.

وأضاف أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، مؤكدا أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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