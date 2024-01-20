تراند اليوم : وضعوهم في كمين وانقضوا عليهم.. شاهد.. حيلة ماكرة استخدمتها الشرطة للقبض على عصابة سارقي الساعات في لندن

صحيفة الخليج 365 : وثقت الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة في لندن عبر منصة "إكس"، في مقطع فيديو، الحيلة التي استخدمتها الشرطة للإيقاع بسارقي الساعات الثمينة، والقبض عليهم.

وأبان المقطع، أن عناصر الشرطة استخدمت تمويه لخداع العصابة، حيث قاموا بإرتداء ملابس مدنية، كما ارتدوا ساعات ثمينة، وتظاهروا أنهم سُكارى في الشوارع التي تنتشر فيها السرقة في آخر الليل.

وأظهر المقطع، لحظة اقتراب اللصوص من الشرطي المتنكر، وعندما بدأوا في الإقدام على السرقة، انقضت عليهم الشرطة في تلك اللحظة وقبضت عليهم.

وذكر بيان الشرطة في لندن، أنه على مدار 7 أشهر، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات السطو على الساعات الثمينة في الأحياء التي تقع وسط لندن.