تراند اليوم : "أتعب ويغمى علي وأطيح"..شاهد.. محارب السرطان " بن جروان" في أحدث ظهور له يصف تطورات مرضه بقصيدة شعرية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث ظهور لأشهر محارب سرطان في المملكة الدكتور حمد بن جروان.

وقال بن جروان خلال الفيديو قصيدة تصف مرضه على النحو التالي :-

من أسباب ورم الرأس يامكثر الطيحات..

يزيد الألم وأتعب ويغمى علي وأطيح

ياكم مرتً عانيت من قوة الضربات..

ولا ودي أسكت من تعبها ولا أبغى أصيح

أقابل هموم الوقت بالعزم والهقوات..

وأقابل هموم الصدر بالحمد والتسبيح

وأنا أطيح يوم أقوم وأقوم بالطيحات..

ولكن أهم حاجة ( من عيونكم لا أطيح)

الجدير بالذكر أصيب بن جروان بمرض السرطان قبل نحو 15 عاماً، وذلك قبل تخرجه من جامعة في تايلند، وتبين إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي، واعتاد على كتابة الشعر ونشره في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليصف فيه مرضه ومعاناته معه، وطرق مقاومته للمرض.