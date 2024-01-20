تراند اليوم : بالفيديو.. ترامب لمؤيديه: إذا أردتم إرسال رسالة واضحة للفاسد جو بايدن والعصابة التي حوله فعليكم التصويت لي بأرقام قياسية

صحيفة الخليج 365: وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدة رسائل لمؤيديه خلال تجمع انتخابي بولاية نيوهامشير.

وقال ترامب للجمهور: بمساعدتكم يوم الثلاثاء القادم سأفوز بانتصار تاريخي آخر في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامشير، وسنهزم بعد ذلك الرئيس الفاسد بايدن.

ودعا ترامب جمهوره للتصويت له قائلا: إذا أردتم إرسال رسالة واضحة للفاسد جو بايدن والعصابة التي حوله، فعليكم التصويت بأرقام قياسية لي.

وتابع: إذا فزنا الثلاثاء القادم برقم كبير، فستنتهي هذه الانتخابات التمهيدية مبكراً، وسيمكننا التركيز على الرئيس الأسوأ بايدن.