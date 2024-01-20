شكرا لمتابعة خبر عن محامية : السجن عام وغرامة 500 ألف عقوبة الابتزاز الإلكتروني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المحامية والكاتبة بيان زهران ، بأن السجن قد يصل إلى عام وغرامة 500 ألف ريال في حال كان الابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي ، أما إذا تم الابتزاز في لقاء أو اجتماع يتم اللجوء للمحاكم الجزائية وتطبق العقوبة وفقاً لتقدير القاضي .

وأضافت زهران في مداخلتها مع قناة «روتانا خليجية» ، أن العلاقة الزوجية السابقة لا تعد سبباً لتبرير الابتزاز طالما كان الفعل غير مشروع ، لذلك يحق للضحية اللجوء للجهات المختصة ابتداء من الشركة ثم النيابة ثم يُحال المتهم للقضاء لمعاقبته على هذه الجريمة .

ولفتت إلى أن قضايا الابتزاز تعد من القضايا الكبري وفقًا لقرار النائب العام ، حيث لا يتم العفو عن مرتكبيها أو إطلاق سراحه حتي في مرحلة التحقيق والاستدلال .

كما أوضحت إجراءات هذا النوع من القضايا ، حيث يتم تقديم البلاغات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عن طريق الضحية أو أي شخص آخر ، وكذلك هناك أرقام مخصصة لاستقبال قضايا الابتزاز ويتم التعامل مع الأمر بسرية لينال مرتكب هذه الجريمة عقوبته .