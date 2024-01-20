تراند اليوم : بالفيديو..سيدة التوقعات: قلقانة على صحة أردوغان.. ودي توقعاتي لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

صحيفة الخليج 365: كشفت خبيرة الفلك اللبنانية، ليلى عبداللطيف، عن توقعاتها لتركيا في عام 2024 وصحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

صحة أردوغان

وقالت عبداللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية": تركيا ستكون على موعد مصيري مع التغيير في الفترة من 2024 : 2025، وعندي قلق كبير على صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

شيرين وحسام

وحول توقعاتها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ذكرت: شيرين هتستقر عاطفيا ومش هترجع لحسام في المستقبل.