تراند اليوم : بالفيديو.. عمرو أديب لـ"سيدة التوقعات": بتعرفي إزاي اللي هيحصل هل ليكي علاقة بالجن؟ .. والأخيرة ترد وتروي موقفا في طفولتها مع شيخ كبير!

صحيفة الخليج 365: كشفت خبيرة الفلك اللبنانية، ليلى عبداللطيف، حقيقة تواصلها مع الجن بشأن توقعاتها.

ووجه الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية سؤالا لعبد اللطيف بشأن مصدر توقعاتها بعد صدق توقع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت "عبد اللطيف" : "لو كنت رديت على نيشان وقولتله ياسمين والعوضي مش راح يطلقوا، كان بردو الناس اتكلمت.. واللي بيقول جن، هو يعني الجن فاضي يروح بيوت الفنانين يشوف مين أطلق ومين لأ.. والله عيب".

وأضافت: "لا مخططات ولا جن ولا ماسيونية والله عيب.. أنا متجوزة وعندي أولاد وحفيد، لو شافوا حاجة من الكلام ده مكنش حد قرب مني".

وتابعت: "سري لا يعلمه إلا الله.. أنا سألت شيخ كبير عن حالتي وقالي يوضع سره في أضعف خلقه، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي".