تراند اليوم : "الحصيني" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال 36 ساعة القادمة.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار والسيول

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

درجات الحرارة

وقال الحصيني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع إكس: " بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و6 درجات مئوية عن الأيام الماضية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق.

الحالة الممطرة السابعة

وتابع: "الأجواء تتميز بالبرودة ليلاً والاعتدال نهاراً على معظم المناطق عدا تهامة وسواحل مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، ويتوقع لها أجواءٌ تميل للحرارة نهاراً معتدلة ليلاً، مشيراً إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445".

طقس ال 36 ساعة المقبلة

وأكمل: "يتوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم السبت 8 رجب إلى نهار غد الأحد 9 رجب 1445هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة وشرقها".

وأضاف: "تمتد الأمطار وهي من خفيفة لمتوسطة إلى جنوب غرب وجنوب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من مدينة جدة، كما تمتد إلى أجزاءٍ من عُمان والإمارات واليمن، والله أعلم".