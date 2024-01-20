تراند اليوم : بالفيديو: محامية تكشف عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. والإجراء المتبع حال كان الابتزاز بين شخصين خلال اجتماع

صحيفة الخليج 365: كشفت المحامية بيان زهران، عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني.

السجن والغرامة

وقالت زهران، خلال لقاء ببرنامج "سيدتي": إذا كان هذا الفعل تم ارتكابه في ظل وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإلكترونية يطبق عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الجرائم الإلكترونية وهو السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.

اجتماع ولقاء

وأضافت: أما إذا كان فعل الابتزاز تم مباشرة مع شخصين في اجتماع أو لقاء يتم اللجوء إلى المحاكم الجزائية المختصة وتطبق العقوبات؛ وفقا لتقدير القاضي لهذه الجريمة.

جريمة الابتزاز

وتابعت: في كل الأحوال الجريمة تكون وفقاً للضرر والعقوبات بجريمة الابتزاز تكون وفق الضرر الناتج عن فعل الجاني.