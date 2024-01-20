شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي سنتافي 2024| أقوى سيارات الكروس أوفر بالسعودية بتصميم جديد كليًا وتكنولوجيا هائلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2024-01-20أ£ الساعة 05:00م (بويمن- متابعات)

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أطلق عملاق صناعة السيارات الكورية “هيونداي” الجيل الخامس من السيارة “سنتافي” بعد مرور 6 سنوات على آخر إصدار لها، لتطل علينا بتصميم جديد كليًا، يتمتع بطابع عصري، علاوة على تعديلات قوية في الأداء، والمحرك، إضافة إلى تكنولوجيا هائلة تقدم المزيد من الرفاهية لتجعلها من أقوى السيارات في فئتها؛ بل تنافس الأسماء الأكثر شهرة، فما هي أبرز مميزات السيارة الجديدة هيونداي سنتافي 2024؟! هذا ما سنتعرف عليه في مراجعة شاملة لأهم التعديلات في التصميم، والأداء.

تصميم خارجي مميز مستوحى من شعار هيونداي

أول ما يتبين لنا هو النقلة النوعية في التصميم الخارجي للسيارة “هيونداي سنتافي 2024” والذي جاء بخطوط، وزوايا حادة بشكل واضح، خاصة عند المنطقة المحيطة بالإطارات، والتي تبرز الهوية الجديدة لسيارة تلبي الاحتياجات العائلية، والمغامرات الجبلية، إضافة إلى الشكل الأنيق الذي يناسب التجول في أرجاء المدينة، كما نلاحظ أن تصميم المصابيح الأمامية، والخلفية يأخذ شكل حرف “H”، والمستوحى من شعار هيونداي، مما يعطي انسجامًا بين التصميم الحاد العصري، والهوية بالعلامة التجارية.

تصميم داخلي أنيق يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والفخامة

نلاحظ أن المقصورة الداخلية تتميز بمساحتها الكبيرة، إضافة إلى التصميم العصري المنسجم مع الشكل الخارجي، والذي تتقاطع فيه الخطوط الأفقية، والرأسية لتأخذ شكل حرف “H” استكمالًا لهوية التصميم الخارجي، وتفوقت هيونداي في هذا الإصدار على الأجيال السابقة من حيث زيادة المساحة، إذ يمكن طي المقاعد الخلفية من الصف الثاني، والثالث، إضافة إلى زيادة طول قاعدة العجلات، واختيار الألوان الفاتحة لفرش المقاعد.

تعديلات تكنولوجية تضيف المزيد من الرفاهية

تميز الإصدار الجديد من السيارة “هيونداي سنتافي 2024” بالعديد من المميزات التكنولوجية، والتي تكسب السيارة طابعًا من الراحة، والرفاهية مثل:

مقعد للاسترخاء، ومسند للأرجل في الصف الأول، وفتح وغلق الأبواب بصورة آلية.

لوحة عرض للتحكم بالمناخ بقياس 6.6 بوصة، وتعمل باللمس.

شحن لاسلكي مزدوج عالي السرعة للهواتف الذكية بقدرة 27 وات، وبمنفذ من النوع Type-c.

ربط خيارات السيارة بالهاتف، وإمكانية الوصول لها من خلاله.

نظام صوت مزود ب 6 مكبرات، مع سماعات إضافية للإيقاع.

مرآة مركزية رقمية تعطي رؤية خلفية واضحة، تساعد السائق في القيادة الليلية الآمنة.

أنظمة أمان مختلفة مثل: نظام التحذير من الاصطدام، ونظام متابعة المسار، ونظام المساعدة على الخروج الآمن.

مواصفات المحرك والأسعار في السعودية

تتوفر السيارة “هيونداي سنتافي 2024” مع خيارات مختلفة من ناحية المحرك، والأداء، وفيما يلي جدول يوضح أبرز مواصفات الفئات المختلفة:

المواصفات / المحرك 2.5 لتر تنفس طبيعي 2.5 لتر تربو محرك 1.6 لتر تيربو + محرك كهربائي محرك 1.6 لتر تيربو + محرك كهربائي + حزمة بطاريات

القوة 191 حصانًا 277 حصانًا 177 حصانًا 157 حصانًا

العزم 246 نيوتن متر 421 نيوتن متر 264 نيوتن متر 264 نيوتن متر

التسارع 0-100 11.5 ثانية 8 ثواني 9.5 ثانية 9.1 ثانية

الوزن 2.060 كجم 2.155 كجم 2.255 كجم 2.295 كجم

قياس العجلات ما بين 18 إلى 21 بوصة حسب الاختيار

الطول 4830 ملم

العرض 1900 ملم

الارتفاع 1720 ملم

قاعدة العجلات 2815 ملم

سعة حقيبة التخزين 725 لترًا

تصميم عصري بزوايا حادة

تصميم عصري بزوايا حادة

أما عن الأسعار للفئات المختلفة من السيارة هيونداي سنتافي 2024 في المملكة العربية السعودية فهي كالآتي:

الفئة سمارت دفع ثنائي بقيمة 139650 ريال سعودي.

الفئة سمارت دفع كلي بقيمة 146550 ريال سعودي.

الفئة سمارت بلس دفع كلي بقيمة 161500 ريال سعودي.

الفئة نص فل دفع كلي بقيمة 175300 ريال سعودي.

الفئة فل كامل دفع كلي بقيمة 200600 ريال سعودي.