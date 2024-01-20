شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير لوافد: ستخرج من المملكة مكرم محشم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر أمير عسير الأمير تركي بن طلال مع أحد الوافدين، الذي صدر ضده بلاغ بالهروب، حيث أكد له أنه لن يغادر المملكة وكأنه مذنب أو مخطئ.

وتابع الأمير بن طلال أن المملكة لا تتعامل بهذه الطريقة، بل سيتم خروجه النهائي منها مكرم ومعزز، وبعد أن حصل على كامل حقوقه.

وشكر الوافد أمير عسير داعيًا له ان يطيل الله في عمره، وكذلك دعا للملك وولي عهده-حفظهما الله-، وقال بن طلال للوافد: “تروح بلدك مكرم محشم، وتذكر بلدنا طول عمرك بكل طيب.”