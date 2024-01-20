تراند اليوم : شاهد.. لحظة استهداف الحوثي سفينة يونانية ب "صاروخ" في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على سفينة يونانية كانت بطريقها إلى إسرائيل قبل أيام.

وأظهر الفيديو سقوط الصاروخ على جزء من السفينة واشتعال النيران ما أدى لحدوث تلفيات وأضرار.

وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، أعلنت الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة يونانية ترفع علم مالطا في البحر الأحمر، مشيرين إلى أنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.

وذكرت مصادر بوزارة الشحن اليونانية إن ناقلة البضائع السائبة المملوكة لليونان وترفع علم مالطا لحقت بها أضرار مادية، إلا أن أحدا لم يُصب بعد استهدافها في البحر الأحمر بالقرب من ميناء الصليف اليمني.