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تراند اليوم : بالفيديو.. اغتيال قياديين بحماس في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

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صحيفة الخليج 365: ذكرت 3 مصادر أمنية في لبنان بأن غارة إسرائيلية قتلت، اليوم السبت، عضوين في حركة حماس في قصف طائرة مسيرة استهدف سيارتهما جنوب لبنان، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم تشر الوكالة إلى هوية القياديين، كما لم تصدر أي بيانات رسمية من حماس أو حزب الله بشأن الغارات.

فيما قالت مصادر أن إسرائيل اغتالت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس "علي محمد حدرج" في لبنان، ولم تحدد هوية القيادي الآخر.

الجدير بالذكر تزامنت تلك العملية مع استهداف إسرائيل مقر لاجتماع قادة إيرانيين في دمشق ب 3 طائرات حربية، ما أسفر عن وقوع قتلى.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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