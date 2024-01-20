والتقى المعجب بأعضاء ومنسوبي النيابة العامة ونوه بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة للجهات القضائية وتمكينها من ممارسة أعمالها بكل استقلال والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتطوير البيئة التشريعية في المملكة لتحقيق العدالة النظامية وفق أفضل الممارسات بهذا الشأن، وأشار إلى ضرورة العمل التكاملي بين النيابة العامة وكافة الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العمل القضائي النيابي وتحقيق العدالة الجزائية الناجزة مؤكداً على ضرورة إنهاء القضايا وفق النظام بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم ورعاية حقوقهم المكفولة نظاماً.
كما قابل عدداً من المحامين والمراجعين والمراجعات واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.
تعدُّ هذه الجولة امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظهم الله - في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يلتقي عددا من المحامين والمراجعين خلال تفقده نيابات جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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