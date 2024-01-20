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عدن - ياسمين التهامي - عشبة خارقة تعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار بالدم وتساعد في تحسين القدرات العقلية وتقوية الذاكرة وفوائد أخرى لاتعد ولاتحصى.. لاتفوتك!

الميرمية غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة جداً. وتعد من الأعشاب الطبية الضرورية في حياتنا. لما تعود علينا بالفوائد الصحية والجمالية.

من هذه الفوائد على الصحة:

1- تقي من الالتهابات و مضادة للحساسية وتهيج الجلد تعمل على مكافحة الطفيليات والفطريات.

2- تحفيز صحة القلب والأوعية الدموية وتساهم في خفض معدل الكوليسترول الضار بالدم ويقلل من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية التي تؤدي لرفع الكوليسترول.

3- يساعد على تحسين العمليات الذهنية والقدرات العقلية.

إذا تم تناوله عن طريق الفم فهو يعمل على تقوية الذاكرة ويجعل حواس الجسم تعمل بجدية.

4- تحفيز الجهاز المناعي وتقويته نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات التي تجعل الجهاز المناعي يقاوم الأمراض المعدية ويحارب الجذور الحرة التي تكون السبب في وجود الالتهابات بالجسم.

5- يعالج مشكلات الدورة ويمنع من ظهور أعراض سن اليأس، فهو يقلل من الشعور بألم الدورة الشهرية ويمنع من حدوث الهابات الساخنة والتعرق.

2- فوائد الميرمية الجمالية:

1- تحتوي على عناصر تمنع من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

2- يعالج السيلوليت ويقلل من ظهوره على الجلد.

3- يقوم بتحفيز الدورة الدموية بالبشرة وبالتالي يعمل على تجديد خلايا البشرة.

4- يعمل زيت الميرمية على تغذية فروة الرأس والحد من التساقط.