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عدن - ياسمين التهامي - وصفة سحرية من الزنجبيل والخل لتنحيف الجسم والتخلص من دهون البطن والأرداف خلال أيام.. ستدهشكم

نعتمد على العديد من الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، وقد يحدث بالفعل إنقاص في الوزن مع الاحتفاظ بدهون البطن والأرداف، وتكون من أصعب المناطق التي يمكن تنحيفها، لكن لا داعي للقلق سيدتي، إليك طريقة إعداد كريم الزنجبيل لإنقاص الوزن وتنحيف منطقتي البطن والأرداف، كل ما عليك هو المواظبة على تطبيق كريم الزنجبيل وستلاحظين الفرق خلال أيام.

الزنجبيل لبطن ممسوحة خلال ايام

فوائد الزنجبيل للتخسيس

يحتوى على مواد طبيعية تساعد في تنقية الجسم من السموم، وحرق الدهون بسرعة.

الحرقة اللاذعة في الزنجبيل مهمة في حرق الدهون.

يعزز من العمليات الحيوية في الجسم، الأمر الذي يصب في خسارة الوزن.

يرفع من معدل الحرق ويجعل الجسم في حالة أكبر تهيؤًا لخسران السعرات الحرارية.

يستعمل فى الأنظمة الغذائية التي تخلص الجسم من الدهون والترهلات.



كريم الزنجبيل والخل لتنحيف الجسم والتخلص من دهون البطن والأرداف

كريم الزنجبيل للتخلص من الكرش والارداف

مكونات الكريم:

٣ ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

٣ملعقة كبيرة من كريم الجلسوليد

كوب من الماء

٢ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي



تفاصيل الإعداد والتطبيق:

ضعي الزنجبيل في الماء على النار بدرجة حرارة متوسطة واتركيه، حتى يغلي لمدة ١٠ دقائق ثم اتركيه حتى يبرد وقومي بتصفيته.

أضيفي باقي المكونات السابقة مع التقليب المستمر، حتى تتجانس كافة المكونات ويصبح الخليط كريميًا.

طبقي كريم الزنجبيل على المناطق المراد تنحيفها مع التدليك بحركات دائرية. واتركي الكريم لمدة ساعتين مع مراعاة تغطية المنطقة المدهونة بالكريم.

قومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ والحرص على تطبيق الكريم بشكل يومي وستلاحظين الفرق بعد أيام.