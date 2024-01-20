تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة تبرعه بكليته لطفل لا يعرفه.. ويوضح ردة فعل زوجته عندما أخبرها بقراره

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن حسين آل شبيب قصة تبرعه بكليته إلى الطفل "جواد الناصر" دون معرفة سابقة بينهما. مشيرا إلى أنه كان بمثابة هدية إلهية ولم يتردد في قراره نهائيا.

وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: "لم يخطر في بالي موضوع التبرع، ولكن عندما قرأت رسالة في مواقع التواصل عن احتياج الطفل لمتبرع اعتبرتها هدية من رب العالمين جاءت لي، وقررت التبرع للطفل، مشيرا إلى أنه عندما أخبر زوجته بالرسالة وقراره بالتبرع قالت له "كفو".

وتابع: " شعوري لا يوصف، أعتبر الطفل مثل ولدي، ولو ولدي مكانه ما كنت راح أقصر".

وفي السياق نفسه قال والد الطفل: " نشرنا رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل معنا حسين آل شبيب وكان متحمس".

وكان الطفل عانى من الإصابة بمرض في الكلى لمدة 6 سنوات ، تردد خلالها على العيادات وغرف الغسيل الكلوي.