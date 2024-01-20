تراند اليوم : بالفيديو .. مواطن يكشف أغرب سبب لبيع شخص منزله الكبير في الشفا ليشتري شقة صغيرة شمال الرياض!

صحيفة الخليج 365: أبدى مواطن سعودي استغرابه من شخص باع منزله الكبير في منطقة الشفا ليشتري شقة صغيرة شمال الرياض .

وكان المواطن السعودي قد أوضح أن رجلا كان يعيش في بيت ضخم بحجم قصر تزيد مساحته عن 500 متر وبه مدخل سيارات ولكنه اتخذ قرارًا ببيع هذا البيت ليشتري شقة صغيرة في شمال الرياض لا تزيد مساحتها عن 200 متر فقط.

وقال خلال مقطع فيديو : "لا أعرف ماذا أقول ، واحد بايع بيته في الشفا به ملاحق ومدخل سيارات، بايع بيته الكبير 500 متر وراح يشتري شقة في الشمال 200 متر إذا دخل ما عاد يقدر يطلع ، حتى سيارته ما يقدر يدخلها ، لكن بيته الأول يقدر يدخل 4 سيارات ، كل هذا ليقول "أنا ساكن في الشمال "، زيك زينا نفتح البيت نجد باكستانيين مثلك ، بتشوف نهر الكاريبي أنت يعني! ".