تراند اليوم : من هو حاج صادق الذي اغتالته إسرائيل في قصف استهدف مقر اجتماع للحرس الثوري الإيراني بسوريا ؟

صحيفة الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا اللواء أميد زاده الملقب بـ "حاج صادق"، ونائبه، وذلك في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وكان أميد زاده الشهير بـ (حاج صادق)، يشغل منصب قائد استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وفق موقع انتخاب الإيراني.

وزاده من مواليد العاصمة طهران، ويعد من المقربين من قائد فيلق القدس في سوريا الجنرال رضي موسوي، الذي تم اغتياله في ديسمبر الماضي، وكان من بين الأسرى الإيرانيين أثناء احتجاز قوات جبهة النصرة رهائن بداية الأزمة السورية، وتم إطلاق سراحهم أخيراً مع سجناء آخرين، وفق تقارير إيرانية. حسب سكاي نيوز.

وذكرت واشنطن بوست أن زاده، حدد الأهداف الأمريكية التي يجب مهاجمتها في سوريا، وكان يقدم المشورة في عمليات استهداف القوات الأمريكية.

ووصفت الصحيفة "زادة" بالمسؤول البارز في فيلق القدس، وأنه كان يقود خطط الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في سوريا.