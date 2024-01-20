شكرا لقرائتكم لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365” حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض، والذي أقيم تكريمًا للموسيقار المصري صلاح الشرنوبي على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتي.

أغانٍ وألحان عديدة

وتضمن برنامج الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

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وشارك في الغناء كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصي الحلاني، وأقيم الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضي.