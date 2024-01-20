شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يحذرون من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة.. قد يسبب الوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الأطباء يحذرون من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة حيث أنها تعتبر سم قاتل وقد تؤدي بحياة الشخص إلى الموت، يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت المفيدة لجسم الإنسان ولكن عند استخدامه بالطرق الصحيحة تبعًا لإرشادات الطبيب مع اتباع نظام صحي، وتجنب اتباع الوصفات التي توجد على الإنترنت والتي تكون خطأ في الكثير من الأوقات.

هناك العديد من الأضرار التي تنتج عند استخدام زيت الزيتون بطريقة خاطئة، وتكون هذه الأضرار كما يلي:

تناول زيت الزيتون بإفراط قد يؤدي إلى مشكلة في المعدة، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي. قد ينتج تقلص معوي حاد بسبب استخدام كميات كبيرة لفترة طويلة. احيانًا تصبح إمكانية وجود دهون وتخزينها في الجسم كبيرة. مرضى السكر يجب أن يتناولوا زيت الزيتون بأمر من الطبيب، حيث أنه أحيانًا يرفع نسبة الجلوكوز بالدم. السعرات الحرارية في الملعقة الواحدة تكون حوالي 120 سعر حراري. مرضى ارتفاع ضغط الدم لا ينصح لهم بتناول زيت الزيتون لأنه يؤدي إلى ارتفاع حاد في الضغط. يعمل زيت الزيتون على انسداد الشرايين ويسبب تراكم الدهون والكثير من المشكلات في جسم الإنسان. يجب ألا يتم تسخين زيت الزيتون لأنه يفقد قيمته الغذائية ويتحول إلى مؤكسد ويكون ضار على صحة الإنسان.

فئات لا يسمح لها بتناول زيت زيتون

يجب على الأشخاص الراغبين في تناول زيت الزيتون استشارة طبيب، حيث أن بعض الحالات يكون زيت الزيتون ضار لها وهذه الحالات تتمثّل في الآتي:

مرضى القلب حيث أن زيت الزيتون يساعد على رفع مستوى الكوليسترول بالجسم، ويؤثر على القلب ويسبب أضرار به. المرضى الذين لديهم معدل دهون مرتفع بالجسم. الأفراد الذين يتبعون نظام غذائي حيث أن زيت الزيتون به سعرات حرارية عالية. الأشخاص الذين لديهم التهابات في المعدة والأمعاء. في بعض الأحيان ينصح الطبيب باستخدام من ملعقتين إلى أربعة يوميًا، وينصح بتناوله على الريق صباحًا ليكون له مفعول جيد. لا يجب استخدام زيت الزيتون في القلي أو الطبخ حيث أنه يتأكسد ويسبب العديد من المشكلات الصحية.