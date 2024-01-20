شكرا لقرائتكم خبر 300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه خلال الأعوام الخمسة السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء 347،646 مسلما تولى الإشراف عليهم دعاة الوزارة الأجانب البالغ عددهم 423 داعية عبر 457 جمعية دعوة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه في العام 2019 بلغ عدد الداخلين في الإسلام 21،654 وفي عام 2020 بلغ 41،441 وفي عام 2021 بلغ 27،333، وفي عام 2022بلغ 93،899، وفي عام 2023 بلغ 163،319.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لدعوة غير المسلمين والتعريف بالإسلام ونشر قيمه السمحة وإزالة ما يعتريه من شبهات.

عدد الداخلين للإسلام: