300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة

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وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه في العام 2019 بلغ عدد الداخلين في الإسلام 21،654 وفي عام 2020 بلغ 41،441 وفي عام 2021 بلغ 27،333، وفي عام 2022بلغ 93،899، وفي عام 2023 بلغ 163،319.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لدعوة غير المسلمين والتعريف بالإسلام ونشر قيمه السمحة وإزالة ما يعتريه من شبهات.
عدد الداخلين للإسلام:
- 21،654 في 2019
- 41،441 في 2020
- 27،333 في 2021
- 93،899 في 2022
- 163،319 في 2023
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