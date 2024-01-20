معاقبة 1296 منشأة تجارية مخالفة في الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف خلال ديسمبر الماضي 4452 زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق والمولات والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات أسفرت عن رصد 1296 مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين. كما شملت أعمال الأمانة خلال الفترة ذاتها إزالة 184 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 31 سيارة تالفة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 465 حاوية نفايات بالأحياء، إضافة إلى صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة، و7 آلاف م2 من الطرق، و933 م2 من الأرصفة المتهالكة.

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