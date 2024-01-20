إزالة مبنى مهجور وآيل للسقوط في الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المنطقة الشرقية مبنى مهجورا وآيلا للسقوط بحي العدامة بالدمام، بعد استيفاء الإجراءات النظامية والموافق عليها من قبل اللجنة العليا للمباني، إضافة إلى رصد مبنيين مهجورين وآيلين للسقوط خلال الأسبوع الماضي.

وأبانت أمانة الشرقية أن إزالة المبنى الآيل للسقوط تأتي ضمن إطار الجهود في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مؤكدة مواصلتها في رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، وذلك لاعتبارها منظرا غير حضاري لما تشكله من خطر يهدد السكان والمارة، ومكانا لتجمع الأوبئة والحشرات؛ والحفاظ على سلامة المارة ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة هذه المباني.

ونبهت أصحاب المباني المرصودة والمشعرة مسبقا بسرعة مراجعة البلدية ومعالجة مبانيهم بالإزالة أو الترميم وفقا للأنظمة والتعليمات.

كما أزالت الأمانة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ 46 موقعا من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر في مدينة الظهران، كانت تشكل تشوها بصريا للمنظر العام.

وتأتي هذه الحملات ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.