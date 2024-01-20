إنشاء 3 مراكز جديدة للأورام والأطراف وغسيل الكلى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة عسير تركي بن طلال حفل توقيع اتفاقيات أوقاف «الشاكرين» مع الشؤون الصحية بالمنطقة، وجامعة الملك خالد، التي تهدف إلى إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل.

وتهدف الاتفاقيات إلى إنشاء مركز الأورام ومركز غسيل الكلى بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد لخدمة المناطق الجنوبية، ومركز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية بمستشفى عسير المركزي، حيث قدمت الأوقاف دعما ماليا بمبلغ 150 مليون ريال لإنشاء المراكز، ومن المتوقع أن تنتهي أعمالها في 2026م.

وتأتي فكرة إنشاء مركز الأورام بهدف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي، وزراعة النخاع الشوكي لمرضى أورام الدم، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وخدمات العلاج الكيماوي.

وسيعنى مركز التأهيل والأطراف الصناعية بتقديم خدمات الأطراف الصناعية، وخدمات العلاج الطبيعي وطب التأهيل والعلاج الوظيفي، بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة العالمية، وسيحقق إنشاء هذا المركز عددا من الأهداف للمستفيدين منها زيادة نسبة فرص نجاح تركيب الأطراف.

وسيقدم مركز الغسيل الكلوي خدماته لآلاف المواطنين في منطقة عسير، عبر تزويده بوحدات متكاملة وبمواصفات عالية وبأحدث التقنيات العالمية، وتوفيره جميع الخدمات المرتبطة بالغسيل الكلوي، من أدوية ومستلزمات طبية، وعمل تحاليل دورية للمرضى، وتركيب القساطر والعمليات الجراحية الخاصة، إلى جانب توفير قوى عاملة بخبرات عالية من أطباء وممرضين.

المراكز الثلاثة:

مركز الأورام

تقديم خدمات العلاج الإشعاعي.

زراعة النخاع الشوكي.

خدمات العلاج الكيماوي.

مركز الأطراف الصناعية

خدمات العلاج الطبيعي.

طب التأهيل والعلاج الوظيفي.

مركز الغسيل الكلوي